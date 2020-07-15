З танкера Делфі, який зазнав аварії біля Одеси, знову вилилося пальне

Про це пише Politeka з посиланням на місцеве видання Думська.

Як поінформували в Адміністрації морських портів України, незначна пляма на поверхні моря зафіксована інспекторами Державної екологічної інспекції.

Повідомляється, що забруднення моря сталося через пошкодження бонового загородження навколо корабля під час вчорашнього хвилювання на акваторії моря.

Забруднену поверхню води довелося обробити 100 літрами сорбенту, після чого фахівці закріпили бони назад.

"На даний момент забруднення повністю локалізовано", – запевнили у відомстві.

За фактом події на судновласника складено відповідний акт.

Politeka повідомляла, що евакуація танкера "Делфі" в Одесі розпочнеться 16 липня. Таку інформацію озвучив мер міста Геннадій Труханов.

За словами одеського міського голови, в цей день затонуле судно спробують поставити на рівний кіль, потім знадобиться ще до двох тижнів повернути плавучості корабля.

"На 16 липня призначений підйом судна, тобто його повинні поставити на кіль, після чого протягом півтора-двох тижнів будуть стабілізувати його плавучість. Однак результати обстеження оптимізму не додали. Коли ми говоримо про пробоїні в правому борту, то повинні розуміти, що підводної частини борта як такої вже немає. Там все зрізано і раскурочено, шматки металу розкидані по дну" – розповів Труханів.

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