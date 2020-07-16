Небезпечний вірус з Китаю не збирається відступати і стало відомо про новий спалах

В цей раз осередком зараження виявився дитячий будинок «Перлинка». Вже 15 дітей і двоє дорослих підхопили болячку. Про це повідомила директор міського департаменту освіти Олена Буйневич, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами чиновниці, після того, як вірус знайшли у одного співробітника дитячого будинку, було проведено тестування дітей і дорослих в установі. COVID-19 знайшли у 15 дітей і двох дорослих.

«Зважаючи на те, що всі вони почувають себе задовільно і ніяких ознак ГРВІ не мають, було прийнято рішення про ізоляцію тих, у кого знайшли вірус. Крім цього, заклад переведено в режим обсервації і буде працювати в закритому режимі», — розповіла Олена Буйневич.

Раніше ми повідомляли, що в Одеському регіоні китайський вірус не збавляє темпів.

За минулу добу кількість нових випадків зараження інфекцією знову зросло і склало 61 людина.

Всього з початку епідемії в Одеській області захворіли 2375 жителів, з них померли вже 32 пацієнта.

Варто нагадати, що вчора китайський вірус був виявлений у 56 осіб, а позавчора – у 51.

В Україні на сьогодні підтверджено 56455 випадків зараження, з них 28931 одужав, 1445 померли. За останню добу лабораторно підтверджено 848 випадків.

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 16.07 становить 26 079. Найбільша кількість активних хворих на 100 тисяч населення зареєстровано у Львівській (246,1), Чернівецькій (212,4) та Закарпатської (208,8) областях.

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