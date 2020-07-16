Прикордонники зловили ще одного фігуранта трагічноі пожежі «Токіо-Стар» в Одесі, де загинули 9 осіб

Його затримали при спробі перетнути державний кордон України через міжнародний аеропорт "Одеса", повідомляє прес-служба ГУНП.

Підозрюваний, який є колишнім директором одеського готелю переховувався від слідства і тому був оголошений в розшук. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За даними одеських ЗМІ, прикордонники затримали головного інженера і співвластника готелю Сергія Дурача. Він покинув Україну відразу після пожежі і перебував закордоном.

Нагадаємо, в ніч на 17 серпня під час пожежі в готелі «Токіо Стар» загинуло дев'ять осіб. Вогонь почав поширюватися з другого поверху і вмить охопив готель. Люди рятувалися в чому були.

Після резонансної пожежі в Одесі почалася масштабна операція.

У ході обшуків, які провели поліцейські , 18 серпня були затримані ще троє людей крім самого власника готелю, бізнесмена Вадима Чорного.

Обшуки провели на всіх об'єктах, що належать Вадима Чорного, в тому числі в готелі «Зірка».

Працівники горів готелю кажуть, що пожежа почалася внизу, в приміщенні пральні, і за лічені хвилини поширився до верхнього поверху.

З можливих причин, крім замикання, називають неякісний ремонт (за кілька днів до пожежі в районі пральні працювали з проводкою), і ненамеренный підпал.

Нагадаємо, у мережу злили страхітливі кадри з місця трагедії в Одесі

А ще Politeka писала, що в поліції розкрили несподівані причини пожежі в Одесі

Також Politeka повідомляла, трагічна пожежа в Одесі: власник «Токіо Стар» ошелешив усіх гучною заявою