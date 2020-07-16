Прикордонники зловили ще одного фігуранта трагічноі пожежі «Токіо-Стар» в Одесі, де загинули 9 осіб
Його затримали при спробі перетнути державний кордон України через міжнародний аеропорт "Одеса", повідомляє прес-служба ГУНП.
Підозрюваний, який є колишнім директором одеського готелю переховувався від слідства і тому був оголошений в розшук. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
За даними одеських ЗМІ, прикордонники затримали головного інженера і співвластника готелю Сергія Дурача. Він покинув Україну відразу після пожежі і перебував закордоном.
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Нагадаємо, в ніч на 17 серпня під час пожежі в готелі «Токіо Стар» загинуло дев'ять осіб. Вогонь почав поширюватися з другого поверху і вмить охопив готель. Люди рятувалися в чому були.
Після резонансної пожежі в Одесі почалася масштабна операція.
У ході обшуків, які провели поліцейські , 18 серпня були затримані ще троє людей крім самого власника готелю, бізнесмена Вадима Чорного.
Обшуки провели на всіх об'єктах, що належать Вадима Чорного, в тому числі в готелі «Зірка».
Працівники горів готелю кажуть, що пожежа почалася внизу, в приміщенні пральні, і за лічені хвилини поширився до верхнього поверху.
З можливих причин, крім замикання, називають неякісний ремонт (за кілька днів до пожежі в районі пральні працювали з проводкою), і ненамеренный підпал.
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