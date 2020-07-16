В місті Чорноморське Одеської області у студента вимагають 700 гривень хабара за диплом

Як повідомляє новинний портал « Думська », 17-річний випускник морського коледжу не розгубився і розповів про проблеми громадським діячам. Тепер спільними зусиллями небайдужі люди збирають гроші на хабар педагогам – дрібницею.

Як розповіла активіст організації «Чорноморська громада» Хлистун Ганна, приймаються тільки монети гідністю 1, 2 і 5 грн.

Спочатку у хлопця, як і від інших студентів, зажадали 400 гривень на ремонт гуртожитку, які вони повинні були перерахувати чомусь на особисті картки викладачів.

Хлопець не став платити і пройшов практику на виробництві, яке знайшов сам. У підсумку співробітники вузу відмовилися приймати його звіт, знову вимагаючи здати гроші на ремонт, а також по 100 гривень за кожен з трьох місяців практичних робіт.

У підсумку студенту відмовили в підписання обхідного листа, видачу диплома та документа про базову середню освіту. Про інцидент вже повідомили в поліцію. А громадські діячі вирішили зібрати гроші, які вимагають від хлопця, і видати їх співробітниці коледжу дрібницею 1, 2 і 5 гривень.

На сьогоднішній день, 16 липня, хлопці зібрали 1254 гривні. А завтра відбудеться зустріч з керівництвом установи, яка має віддати документи хлопця. У разі відмови планують подати заяву в прокуратуру. Всі звернення вже підготовлено. Однак, хотілося б отримати офіційне обґрунтування ціноутворення та офіційні рахунки для сплати.

До речі, після розголосу інциденту інші учні, яких очевидно влаштовував такий перебіг подій, влаштували хлопцеві цькування.

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