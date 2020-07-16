Стало відомо, яка погода очікує одеситів і гостей міста в п'ятницю, 17 липня

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

Погожий день прийде на зміну пасмурному ранку, та безхмарна погода протримається в Одесі до кінця дня. Без опадів.

Вітер буде дути змінних напрямків, 3-8 метрів в секунду.

Температура вночі 15-17 °С, вдень температурні показники будуть досягати 28-30 °C

Температура морської води виявиться досить прохолодною і складе 18-19 °C

Одеській області синоптики прогнозують змінну хмарність. Без істотних опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 метрів в секунду.

Температура вночі 14-19 °С, вдень 27-32 °C

На автодорогах області видимість добра.

Раніше ми повідомляли, поки в Одесі ведуться постійні розмови про підняття танкера «Делфі» з нього продовжує витікати пальне.

У прес-службі КЗ "Рятувально-водолазна служба Одеської міськради" повідомили, що витік нафтопродуктів помітили рятувальники близько 7:30 ранку.

За словами екологів, це пов'язано з підвищенням температури води і повітря, відповідно, нагріванням судна.

Як розповів директор компанії Smart Marine Concept Ltd, яка зайнята підняттям танкера Дмитро Евдакимов, все дуже сильно залежить від погодних умов.

«Кілька днів тому були вітри, був шторм, що нас затримало в роботах по судну. Водолази не могли працювати, вони старалися, але відмовилися від роботи, адже під водою їх б'є корпус судна. Це абсолютно небезпечно", – заявив він.

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