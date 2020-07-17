В Одесі стався напад на поліцейських, є постраждалі

Як передає Politeka.net, інцидент стався на вулиці Маразліївській, повідомляють в місцевій поліції.

Водій Daewoo Lanos здійснив наїзд на дорожній знак і коли до нього підійшли патрульні, щоб скласти протокол, сказився і накинувся на них з кулаками. Хуліган завдав кілька ударів копам по голові, а потім спробував сховатися.

Його затримали і доставили в відділ поліції.

патрульних поліцейських діагностували закриту черепно-мозкові травми і забій головного мозку. Їм надана медична допомога.

«В щодо затриманого склали адміністративний протокол за ст. 124 Купап (порушення ПДР). Крім того, відкрито кримінальне провадження за частини 2 ст. 345 КК України (насильство в щодо працівника правоохоронного органу)», - пояснили в поліції.

До цього ми писали, що в передмісті Одеси нетверезий чоловік відкрив стрілянину в під'їзді.

Подія сталася в одній з багатоповерхівок у селі Лиманка, що під Одесою.

В поліцію надійшов сигнал від охоронців, про те, що в під'їзд будинку зайшов п'яний чоловік і почав хуліганити, а коли вони намагалися його заспокоїти, здійснив декілька пострілів.

На щастя, ніхто не постраждав.

Пізніше копи затримали стрілка в супермаркеті неподалік від місця події. Ним виявився 44-річний одесит, який перебував у стані алкогольного сп'яніння і пояснити свій вчинок не зміг. Поліцейські вилучили у нього пневматичний револьвер EKOL Viper 4,5 і відправили на балістичну експертизу, а самого бешкетника і помістили в СІЗО.

Чоловікові загрожує до семи років в'язниці.

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