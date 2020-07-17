В Одесі небезпечним вірусом заразилися 624 людини

Загалом за час епідемії в Одеському регіоні лабораторно зафіксовано 2435 випадків COVID-19, при цьому за минулу добу виявлено 57 нових випадків зараження. З них 33 — у одеситів, 24 — у жителів районів області. Серед захворілих — 13 дітей. Такі дані оприлюднили в Одеському обласному лабораторному центрі МОЗ України, передає Politeka.net.

Варто нагадати, що вчора китайський вірус був виявлений у 61 пацієнта, а позавчора – у 56.

На даний момент в лікуванні одеській інфекційній лікарні перебувають 123 пацієнта з COVID-19, всі мешканці Одеси. З них 14 осіб знаходяться у важкому стані, 102 — у стані середньої тяжкості, сім осіб — в задовільному стані. Пацієнтів на ШВЛ у лікарні немає.

За минулу добу в інфекційну лікарню надійшли 36 осіб з підозрою на COVID-19. Вони чекають результатів ПЛР-тесту.

Всього за час епідемії в Україні зарегистрировали 57 264 хворих, 1 456 померлих і 29 769 видужали. За добу з'явилося 809 нових хворих. Найбільше нових пацієнтів виявили в Києві (76), Львівській (132 випадки), Рівненської (88) та Івано-Франківській (67) областях, повідомляє Рада нацбезпеки і оборони.

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