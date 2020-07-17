В Одесі шахраї не дрімають і продовжують вигадувати нові способи, щоб виманити гроші у довірливих людей

Так, поліцейські повідомили, що затримали 33-річного одесита, який входив в злочинну групу, яка продавала неіснуючі товари, і був оголошений в розшук, передає Politeka.net

Як поінформували в прес-службі Нацполіції Одеської області, члени банди розміщували повідомлення про продаж мототехніки та комплектуючих до комп'ютерів на сайтах в інтернеті.

Але після отримання грошей від жертв продавці товар не надсилали.

Було встановлено, що від дій шахраїв постраждали майже двадцять осіб. Сума заподіяних збитків склала понад півмільйона гривень.

У функції затриманого одесита входив пошук осіб, на яких відкривалися банківські картки, реквізити яких в подальшому використовувалися в злочинній схемі. А починаючи з 2018 року - зняття грошей з банківських карток під наглядом організатора.

У поліції зазначили, що оголосили чоловікові про підозру в шахрайстві, а Київський районний суд Одеси обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 630 600 гривень.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області поліція розшукує розбійників, які викрали сонячні панелі.

Інцидент стався поблизу села Голиця Болградського району.

Невідомі люди проникли на територію сільгосппідприємства, скрутили двох охоронців ( чоловіки 1978 і 1981 року народження) Потім вони наділи на голову поліетиленові пакети і погрожуючи рушницею побили.

Далі вони забрали сонячні панелі, акумулятори та електронасос. З усім награбованим вони виїхали з місця злочину на мікроавтобусі.

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