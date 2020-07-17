Тільки за одну добу територію Одеської області масово охопили пожежі

За розповідями рятувальників, горіли склади з кавою, сміттєві звалища, житловий фонд, гинули люди і худоба. Тільки на гасіння сухої трави їм доводилося виїжджати 8 разів на день, передає Politeka.net

Зокрема, в Одесі, в Газовому провулку, вогнеборці ліквідували пожежу в складському приміщенні по зберіганню кави. Причиною пожежі вважають недоліки конструкції витяжної системи, від чого загорівся утеплювач витяжної труби на складі. На щастя обійшлося без жертв.

В теж час на пожежі, яка сталася 16 липня у житловому будинку в селі Любополь, на вулиці Ставковая, 8, був виявлений обгорілий труп 63-річного чоловіка. За попередніми даними причиною пожежі називають необережність загиблого при курінні.

16 липня з різницею в 2 години пожежникам в Арцизі на вулиці Третя лінія доводилося двічі виїжджати: спочатку до будинку №8 о 2 ночі, а в 4 ранку до будинку №1.

Так, в першому випадку горів одноповерховий житловий дерев'яний будинок на двох господарів, одного з яких з опіками верхніх кінцівок госпіталізовано до Арцизскої районної лікарнї. А в другому випадку горів нежитловий будинок площею 60 кв. м, повністю знищений вогнем. Тут ніхто не постраждав.

Тільки на гасіння сухої трави на загальній площі 4,27 га пожежникам довелося приїжджати 8 разів: на вул. Вілковскую в м. Кілія, в села Дальник, Кароліно-Бугаз та Санжейка Овідіопольського району, смт Сергіївку та Білгород-Дністровський, с. Усатове Біляївського, с. Івашків Кодимського районів.

«Всі повідомлення з цих населених пунктів про загоряння стерні, сухої трави, сміття пожежно-рятувальні підрозділи оперативно реагували і не допустили розповсюдження вогню на житло та об'єкти життєзабезпечення населення», - йдеться в повідомленні.

Крім того, співробітники ДСНС відзначили, що всього з початку 2020 року пожежі забрали життя 36 жителів Одеської області.

До цього ми повідомляли, що в Одеській області горіла свиноферма.

В палаючому будинку загинуло 40 тварин. Пожежа виникла ввечері 16 липня на території тваринницької ферми в селі Семихатки Березовського району.

Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що горить свинарник і склад, де зберігалися грубі корми. О 20:54 пожежу було локалізовано, а о 23:00 його ліквідували на площі 500 квадратних метрів.

Повідомляється, що крім свиней вогонь знищив 25 тонн соломи, 40 тонн сіна, перекриття та дах будівлі.

За попередньою інформацією рятувальників, причиною пожежі називають коротке замикання електропроводки.

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