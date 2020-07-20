У розпал курортного сезону на узбережжі в Одеській області продовжують горіти бази відпочинку

Як передає Politeka.net, про чергову надзвичайну подію, яка трапилася вночі на популярному курорті Затока, повідомляє прес-служба регіонального ДСНС.

За інформацією рятувальників, сигнал про загорянні на спецлінію «101» поступив 20 липня в 3.50. Відзначається, що підрозділи були направлені за підвищеним номером виклику.

Прибувши на місце НП пожежники встановили, що палають яскравим полум'ям шість дерев'яних будиночків на базах відпочинку «Граніт» і «Атлантида».

Більше двох годин знадобилося рятувальникам, щоб ліквідувати вогонь на площі 500 кв. м.

В результаті пожежі постраждав 26-річний відпочиваючий, чоловік отримав отруєння продуктами горіння, але після огляду лікарів від госпіталізації відмовився.

На даний момент встановлюється причина пожежі та збиток.

Залучалися 24 людини особового складу і 5 одиниць техніки.

Варто нагадати, що минулого тижня вночі вогонь знищив дерев'яні будиночки на території бази відпочинку «Райдужний».

Майже годину знадобилося пожежникам, щоб локалізувати і повністю ліквідувати загоряння на площі 150 квадратних метрів.

Загиблих і постраждалих немає у результаті чим немає.

Також вночі горіли дерев'яні будиночки на території бази відпочинку «Чайка» в селі Сичавка. Тоді рятувальники пожежу локалізували о 03:42 і повністю її ліквідували о 04:30 на площі 120 квадратних метрів.

Ще одна НП сталася на вулиці Пляжної в заклад «Чорна каракатиця» у місті Чорноморську. За інформацією рятувальників, сигнал про спалах надійшов на пульт диспетчера чергової частини о 00:36. До місця події пожежники прибули через 13 хвилин, а займання ліквідували о 01:30.

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