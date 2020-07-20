Поліцейські на кілька хвилин перекрили трасу Київ-Одеса, щоб допомогти мамі з малюками

Мова йде про зграї диких каченят, які з-за щільного руху не могли перейти дорогу і опинилися в полоні автомобільного потоку. Відповідні кадри оприлюднила прес-служба патрульної поліції Одеської області на сторінці в Фейсбук, передає Politeka.net. (Щоб переглянути - доскролльте до кінця)

«Вчорашній день. Спека. Автодорога Київ-Одеса. Уявили? Поліцейські помічають на проїжджій частині зграю диких каченят. Через наявность відбійників на дорозі, тварини не могли дістатися до поля.

Правоохоронці зупинили потік машин менше ніж на хвилину. Після чого каченята перейшли дорогу», - розповіли в патрульної.

Раніше повідомлялося, що після низки страшних аварій на одеських траса поліція приступила до цілодобового чергування на небезпечних ділянках.

У суботу, 18 липня, на дорогах Одеської області сталося кілька трагічних ДТП, в результаті яких загинули дев'ять осіб і п'ять постраждали.

Поліцейські будуть приділяти підвищену увагу дотриманню водіями, в тому числі транспортних засобів, що здійснюють пасажирські перевезення, правил дорожнього руху.

Також будуть виявляти порушників, які допускають перевищення швидкості руху і створюють ситуації, які можуть призвести до аварій.

Крім того, посилиться контроль за поведінкою дітей на вулично-дорожній мережі, щоб запобігти їх травмування.

Хвилинка доброти Хвилинка доброти від білоцерківських патрульних 😊 Вчорашній день. Спека. Автодорога Київ—Одеса. Уявили? Поліцейські помічають на проїзній частині зграю диких каченят. Через наявність відбійників на дорозі, тварини не могли дістатись до поля. Охоронці порядку зупинили потік машин менш як на хвилину. Після чого каченята перейшли дорогу. Гарних вихідних усім та людяності 😉 #Патрульнаполіція #поліція #ПатрульнаполіціяБілоїЦеркви #patrolpolice #police #policeua #ukraine #cop #patrolpolice_bc Gepostet von Патрульна поліція Білої Церкви am Freitag, 17. Juli 2020

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