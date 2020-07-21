В самий розпал літа відпочиваючим не реконмедуют купатися на дев'яти пляжах в Одесі
Про це повідомляє офіційний сатй міста Одеси, у понеділок, 20 липня, передає Politeka.net.
Проби морської води експерти Держпотребслужби відібрали 6 липня у всіх визначених контрольних точках Одеси. На цей раз результати виявились не втішними.
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Так, за результатами досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічними свідчення, а значить може бути дуже небезпечна для здоров'я.
Тому фахівці рекомендують тимчасово утримуватися від морського водокористування на пляжах:
- Лузанівка,
- Молода Гвардія,
- Ланжерон,
- Відрада,
- Дельфін ,
- Аркадія ,
- 10 ст. Великого Фонтану,
- 13 ст. Великого Фонтану,
- 16 ст. Великого Фонтану.
Звернемо увагу, що рекомендація діє до особливого розпорядження.
До цього ми повідомляли, що два вихідних дні влада Одеси витратила на те, щоб відзвітувати перед президентом і підняти танкер «Делфі», однак, не вдалося. У самий відповідальний момент лопнув один з буксирувальних тросів, так як судно виявилося дуже важким.
Танкер все ще знаходиться біля узбережжя пляжу «Дельфін» і його необхідно підняти до кінця літа, так як восени море почне штормити з-за чого роботи доведеться перенести на весну.
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