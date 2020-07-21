В самий розпал літа відпочиваючим не реконмедуют купатися на дев'яти пляжах в Одесі

Про це повідомляє офіційний сатй міста Одеси, у понеділок, 20 липня, передає Politeka.net.

Проби морської води експерти Держпотребслужби відібрали 6 липня у всіх визначених контрольних точках Одеси. На цей раз результати виявились не втішними.

Так, за результатами досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічними свідчення, а значить може бути дуже небезпечна для здоров'я.

Тому фахівці рекомендують тимчасово утримуватися від морського водокористування на пляжах:

Лузанівка,

Молода Гвардія,

Ланжерон,

Відрада,

Дельфін ,

Аркадія ,

10 ст. Великого Фонтану,

13 ст. Великого Фонтану,

16 ст. Великого Фонтану.

Звернемо увагу, що рекомендація діє до особливого розпорядження.

До цього ми повідомляли, що два вихідних дні влада Одеси витратила на те, щоб відзвітувати перед президентом і підняти танкер «Делфі», однак, не вдалося. У самий відповідальний момент лопнув один з буксирувальних тросів, так як судно виявилося дуже важким.

Танкер все ще знаходиться біля узбережжя пляжу «Дельфін» і його необхідно підняти до кінця літа, так як восени море почне штормити з-за чого роботи доведеться перенести на весну.

Нагадаємо, туристи перетворили одеське узбережжя на паркування, відео: "як біля торгових центрів"

А ще Politeka писала, сильна пожежа охопила бази відпочинку в Затоці, є постраждалі: кадри з місця НП

Також Politeka повідомляла, небезпечна інфекція атакує українців на популярному курорті: "було виявлено..."