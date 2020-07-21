В Одеській області компанія молодих людей побила поліцейського до втрати свідомості

Напад стався в центрі Ізмаїла, повідомляє прес-служба обласного ГУНП, передає Politeka.net.

За інформацією копів, троє молодиків віком від 19 до 29 років накинулися на співробітника поліції і побили його так, що той втратив свідомість.

Їм оголосили підозра в насильстві щодо правоохоронця та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Пізніше поліція затримала фігурантів події. Їм повідомили про підозру і обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За інформацією місцевих ЗМІ, поліцейський на момент нападу був не в формі, а побили його місцеві "блогери", що знімають ролики про неправомірні дії поліції щодо водіїв.

Раніше ми писали про ще один напад на копів, яке сталося днями в Одесі. Інцидент стався на вулиці Маразліївській.

Водій Daewoo Lanos здійснив наїзд на дорожній знак і коли до нього підійшли патрульні, щоб скласти протокол, сказився і накинувся на них з кулаками. Хуліган завдав кілька ударів копам по голові, а потім спробував сховатися.

Його затримали і доставили в відділ поліції.

патрульних поліцейських діагностували закриту черепно-мозкові травми і забій головного мозку. Їм надана медична допомога.

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