За минулу добу в Одеській області китайську болячку підхопили 65 осіб

За станом на 21 липня на території одеського регіону кількість інфікованих досягло 2 638 осіб, з них 721 людина — жителі Одеси. Виявлено нових випадків захворювання 65. Видужало 1 129 осіб, а 37 – померло. Такі дані озвучила прес-служба МОЗ, передає Politeka.net

Треба сказати, що Одеська область знаходиться на 5 місці в Україні за кількістю хворих.

Всього в Україні з початку епідемії зареєстровано 60166 випадків зараження, з них за добу 673. Померли - 1518 осіб, одужали - 32199 і хворіють на даний момент - 26449.

На сьогоднішній день на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 118 пацієнтів з COVID-19. З них 16 осіб знаходяться у важкому стані, 94 — у стані середньої тяжкості, вісім осіб — в задовільному стані. Пацієнтів на ШВЛ у лікарні немає.

Раніше повідомлялося, в Одесі осередком зараження виявився дитячий будинок «Перлинка». За словами директора міського департаменту освіти Олени Буйневич, після того, як вірус знайшли у одного співробітника дитячого будинку, було проведено тестування дітей і дорослих в установі. COVID-19 знайшли у 15 дітей і двох дорослих.

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