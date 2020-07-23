На трасі Київ - Одеса вантажівки вишикувалися в багатокілометрову чергу

Як повідомили очевидці, сотні фур, якщо не тисячі, розтягнулися від поста дорожньої поліції біля села Дачне і до Алтестово, а потім від Хаджибейського мосту і до села Христинівка Роздільнянського району, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Вантажівки вишикували в колону перед ваговим комплексом і чекають своєї черги. Через це рух інших автомобілів також утруднено.

З настанням ночі ситуація на дорозі не змінилась, і залишається такою ж складною.

До цього ми повідомляли, що на курорті в Одеській області жінка напідпитку каталася по пляжу і ледь не переїхала відпочиваючого.

Обурливий інцидент стався на пляжі в селі Приморське Кілійського району.

Приїзжа з Ізмаїлу під впливом алкоголю сіла за кермо автомобіля і поїхала вздовж берега прямо серед людей. Один з відпочиваючих намагався припинити побачене: чоловік став перед машиною, однак, правопорушниця дала по газам і поїхала далі.

Наголошується, що наїзду чоловік уникнув, встрибнувши на капот.

«Нетверезого водія затримали. Їй повідомили про підозру у хуліганстві і обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, - розповів начальник відділу поліції.

Крім того, у відношенні жінки складено адміністративний протокол за ст 130 Купап за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння».

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