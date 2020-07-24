Одесити в соціальних мережах активно обговорюють тему дистанційного навчання в школах

Про це повідомляє Politeka.net.

На днях в центрі Одеси на Думській площі зібралося чимала кількість мам, тат, бабусь і дідусів, які виступили проти онлайн навчання.

На думку мітингувальників, таке навчання неповноцінне, призводить до деградації і психологічних проблем. Без очного спілкування діти не можуть повноцінно розвиватися. А ще сидіння за комп'ютером і планшетом сильно псує зір.

Батьки школярів підписали звернення до президента Зеленського, в якому вимагають проведення нового навчального року в звичайному, а не онлайн форматі.

Користувачі мережі миттєво відреагували на акцію протесту. Переважна більшість встали на захист шкіл в Одесі і виступили проти дистанційки. Ось що вони пишуть:

«Дітей потрібно навчати в школах! Інакше буде що зараз в Раді. З кожним днем все тупіше і тупіше прийняті ними закони»,

«Може ще і жити нам накажіть у віртуальній реальності. Що за маячня. Дайте хоч дітям можливість нормально жити і вчитися. Вірус є, але це не чума. Люди завжди хворіли і хворіють. Вистачить відмивати на цьому гроші»,

«Школа, і нічого іншого. А то придумали, батьки займаються, а вчителі гроші отримують. Це що нормально?»,

«Молодці батьки. ,,,,,не давайте б з ваших дітей робили безграмотних. За наших дітей треба боротися»,

«Діти повинні ходити в школу! За конституцією України! Все інше, два оцінка»,

«Діти повинні вчитися в школі, сидіти за партою, а не за компом або в телефоні. Я вважаю онлайн вчитися це злочин. Немає такого закону ніде», - пишуть в мережі.

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