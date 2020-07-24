В АМПУ не вірять в успіх

Підйом затонулого танкера "Делфі"в Одесі може затягнутися

Адміністрація морських портів України не вірить, що аварійний танкер «Делфі» вдасться підняти біля берегів Одеси і шукає нового підрядника вартістю майже 25 мільйонів гривень. Таке оголошення з'явилося на сайті Prozzoro.

Роботи підрядників АМПУ оцінила у 24 млн 681 тис. 666,67 грн. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 28 серпня.

Згідно з договором, строк виконання робіт – до 31 грудня 2020 року (залежно від гідрометеорологічних умов, але не більше 60 календарних днів з моменту укладення договору).

Варто звернути увагу, що аукціон відбудеться 5 жовтня, а значить фактично у цьому році роботи не будуть розпочаті – в цей час починається сезон штормів, і власне гідрометеорологічні умови не дозволять виконувати роботи.

А тим часом сьогодні у п'ятницю, 24 липня судновласник зробить чергову спробу підняти сів на мілину і опрокинувшийся на борт танкер «Делфі».

“Друга спроба зняти танкер з хвилеріза біля пляжу “Дельфін“ сталевими тросами призначена на п'ятницю“, - йдеться в заяві.

Зараз триватимуть підготовчі роботи.

Раніше ми повідомляли, що після безуспішних спроб одеських влади підняти танкер «Делфі» сталася нова витік нафтопродуктів.

Було виявлено пляму площею 180 квадратних метрів.

На НП вже відреагував відомий одеський еко-активіст Владислав Балинський.

«Спроба підняття «Делфі»18 липня призвела до загального підняття корпусу судна мінімум на пів метра щодо колишнього положення. Навіть школяр восьмого класу, знаючи принцип сполучених посудин, зрозумів би, що весь вміст внутрішнього простору судна рівно на ці пів метра і знизиться, проллється в море крізь свищі і технічні отвори», - пояснив Балинський.

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