Під час курортного сезону в Одесі все частіше жертвами зловмисників стають туристи

Про черговий такий випадок, який стався в парку Шевченка повідомляє прес-служба місцевої поліції, передає Politeka.net

З їх розповідей, на 25-річного хлопця, який приїхав з Києва накинулися троє невідомих. Вони побили туриста, зламали щелепу, а потім відібрали кілька сотень гривень та два мобільних телефони.

Встановили та затримали правопорушників співробітники Приморського відділу поліції. У нападників, серед яких 17-річний хлопець з Миколаївської області двоє молодиків 22-х та 25-ти років з Херсона та Одеської області, вилучили один з гаджетів потерпілого. Місце знаходження іншого майна встановлюється.

«Зараз всім трьом фігурантам слідчі повідомили про підозру у ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією зазначеної статті – позбавлення волі на термін до десяти років, –розповів слідчий поліції Анна Савчук.

Ще один розбійний випад стався на залізничному вокзалі в Одесі. Не встигли молоді туристи зійти з потяга, як їх тут же пограбували. На пероні на підлітків у віці 16 років напали невідомі і під загрозою ножа відібрали гаджети і гроші.

Поліція затримала нападників в декількох кварталах від вокзалу. Ними виявилися одесити у віці 25 років і 31 року.

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