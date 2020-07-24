Поки ведуться спроби підняти затонулий танкер «Делфі», Чорне море біля берегів Одеси продовжує страждати

Так, сьогодні, 24 липня, стало відомо про черговий масштабний виток нафтопродуктів. В цей раз площа розливу склала більше 7 квадратних кілометрів.

Як виявилося, бонові загородження не змогли запобігти розлив: неправильно встановлені, вони опускаються під воду і пропускають верхній шар води з плівкою.

Тепер пляму нафти виявили і на піску пляжу.

До речі, сьогодні у п'ятницю, 24 липня судновласник зробить чергову спробу підняти многостралальный танкер «Делфі». Зараз ведуться підготовчі роботи.

Ми також повідомляли, що Адміністрація морських портів України не вірить, що аварійний танкер вдасться евакуювати і шукає нового підрядника вартістю майже 25 мільйонів гривень. Таке оголошення з'явилося на сайті Prozzoro.

Роботи підрядників АМПУ оцінила в 24 млн 681 тис. 666,67 грн. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 28 серпня.

Згідно з договором, строк виконання робіт – до 31 грудня 2020 року (залежно від гідрометеорологічних умов, але не більше 60 календарних днів з моменту укладення договору).

Варто звернути увагу, що аукціон відбудеться 5 жовтня, а значить фактично у цьому році роботи не будуть розпочаті – в цей час починається сезон штормів, і власне гідрометеорологічні умови не дозволять виконувати роботи.

Нагадаємо, нова НП з танкером "Делфі" біля берегів Одеси: екологи показали масштаби, відео

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