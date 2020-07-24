Після скандалу співачка з РФ не ризикнула виступати в Одесі і скасувала концерти

Мова йде про російську виконавицю Zivert (Юлію Зіверт), виступ якої повен було відбутися в п'ятницю, 24 липня, на Одеському Морвокзалі.

Також вона планувала дати ще один концерт – у Києві, 4 серпня в одному з нічних клубів.

Приводом для скасування концертів стали незаконні гастролі артистки в окупованому Росією Криму.

Однак, сама ж Юлія Зіверт повідомила шанувальникам, що концерти скасовуються через карантин. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

«Мені дико шкода повідомляти вам про цьому. Але, до жаль, в згідно з продовженням карантину і не відкритою з 15.07 кордоном. (Росія як і раніше червона зона) всі мої концерти в Україні переносяться на невизначений термін. Я знаю, як сильно ви чекали мене в своїх краях. І хочу, щоб ви знали, що я всім серцем хотіла потрапити до вам. Але поки ситуація диктує нам свої правила", повідомила вона.

До речі, напередодні народний депутат з фракції «Голос» Соломія Бобровська подала запити СБУ і Державну прикордонну службу Україничерез заплановані концерти Zivert.

«Мене найбільше обурює, що організацією концерту співачки Zivert, яка виступала в окупованому Криму і є порушником нашого законодавства, займається компанія Квартал концерт. З цією компанією пов'язані Сергій Шефір, перший помічник президента, заступник Єрмака Сергій Трофімов і народний депутат Максим Ткаченко від Слуги народу», написала депутат на своїй сторінці в Фейсбук.

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