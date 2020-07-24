В курортній Затоці поліція знешкодила банду грабилей, які полювали на відпочиваючих

Як передає Politeka.net, про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.

За словами правоохоронців, троє чоловіків приїхали на море в Затоку і дочекавшись темряви проникли в один з будиночків місцевого готелю.

Зловмисникам не завадило те, що в номері спала сім'я туристів, вони викрали планшет і мобільний телефон.

Здобиччю чоловіки виявилися не задоволені і вже через кілька хвилин потому скоїли ще одну крадіжку.

З автомобіля вони побачили молоду пару, зупинилися і відібрали у хлопця з дівчиною телефон і сумку.

Постраждалі звернулися в поліцію і по гарячих слідах копи затримали грабіжників.

Ними виявилися троє чоловіків 32, 33 та 39 років. В їхньому автомобілі були знайдені всі вкрадені речі. Зловмисники зізналися у скоєному.

Про ще один випадок пограбування туриста, який стався в парку Шевченка в Одесі, ми повідомляли раніше.

На 25-річного хлопця, який приїхав з Києва накинулися троє невідомих. Вони побили туриста, зламали щелепу, а потім відібрали кілька сотень гривень та два мобільних телефони.

Встановили та затримали правопорушників співробітники Приморського відділу поліції. У нападників, серед яких 17-річний хлопець з Миколаївської області двоє молодиків 22-х та 25-ти років з Херсона та Одеської області, вилучили один з гаджетів потерпілого. Місце знаходження іншого майна встановлюється.

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