В мережі показали, як ловили мавп, які втекли з Одеського зоопарку

Відповідні кадри оприлюднили у прес-службі ДСНС, а також очевидці події, передає Politeka.net (Щоб переглянути - доскролльте до кінця)

Як розповів директор звіринцю Юрій Беляков втекли три павіана (гамадрила): ватажок-самець Жорик, молодий самець і самочка.

Люди стали повідомляти, що бачили мавп біля трамвайного депо та ринку «Привоз». Крім того, одесити зняли відео, на якому одна з мавп лазила по даху будинку.

Працівники зоопарку звернулися за допомогою в затриманні втікачів в поліцію і рятувальників.

Вся операція по затриманню мавп тривала більше двох годин. При цьому просто так приматів було зловити неможливо.

"Павіани потужні і агресивні, тому їх перебування поза клітини було дуже небезпечним",- поділився Ігор Бєляков.

Щоб зловити мавп, їм довелося вколоти транквілізатор із спеціального пістолета зі шприцом. Потім ввели приматам антидот і тварини відчуваю себе добре.

Пізніше директор повідомив, що всіх тварин зловили. В інциденті винна співробітниця зоопарку, яка годувала приматів і погано закрила вольєр.

Рятувальники допомогли працівникам Одеського зоопарку піймати трьох павіанів Gepostet von Головне управління ДСНС України в Одеській області am Freitag, 24. Juli 2020

Нагадаємо, на Одещині копи повалили на підлогу і побили ветерана АТО: "Прийшов за дружиною"



Як повідомляла Politeka, захищав місце кулаками: в одеській маршрутці чоловік вдарив вагітну, відео бійки

Також Politeka писала, що на одеському вокзалі відкрили полювання на туристів, фото: "не встигають зійти з поїзда"