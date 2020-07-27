В мережі показали, як ловили мавп, які втекли з Одеського зоопарку
Відповідні кадри оприлюднили у прес-службі ДСНС, а також очевидці події, передає Politeka.net (Щоб переглянути - доскролльте до кінця)
Як розповів директор звіринцю Юрій Беляков втекли три павіана (гамадрила): ватажок-самець Жорик, молодий самець і самочка.
Люди стали повідомляти, що бачили мавп біля трамвайного депо та ринку «Привоз». Крім того, одесити зняли відео, на якому одна з мавп лазила по даху будинку.
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Працівники зоопарку звернулися за допомогою в затриманні втікачів в поліцію і рятувальників.
Вся операція по затриманню мавп тривала більше двох годин. При цьому просто так приматів було зловити неможливо.
"Павіани потужні і агресивні, тому їх перебування поза клітини було дуже небезпечним",- поділився Ігор Бєляков.
Щоб зловити мавп, їм довелося вколоти транквілізатор із спеціального пістолета зі шприцом. Потім ввели приматам антидот і тварини відчуваю себе добре.
Пізніше директор повідомив, що всіх тварин зловили. В інциденті винна співробітниця зоопарку, яка годувала приматів і погано закрила вольєр.
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