В Одеській області протягом дня сталося одразу дві пожежі, які охопили велику територію

Подробиці повідомила прес-служба регіонального ДСНС, передає Politeka.net

У неділю, 26 липня, в курортному селищі Затока біля готельного комплексу «Променад» загорілася суха трава та очерет на пустирі.

Загальна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів.

Рятувальники боролися з вогнем близько чотирьох годин і в 18:15 ліквідували займання.

На щастя, загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі - встановлюється.

Ще одна вогняна НП сталася в той же день в Одеській області. Поблизу Саврани загорілося сміття на звалищі, пожежа погрожувала перекинутися на сосновий ліс.

По прибуттю рятувальників на санкціонованому звалищі горіло сміття та чагарники на площі 700 кв.

Пожежники боролися з вогнем близько двох годин. Загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі - встановлюється.

До цього ми повідомляли, в Одесі сталася сильна пожежа з-за невдалого запуску феєрверків.

Як повідомили свідки події, це сталося пізно ввечері в неділю на проспекті Небесної Сотні.

Залпи салюту впали на суху траву і вона загорілася.

«Невідомі відзначали свято. Вирішили прикрасити вечір салютом, - не вийшло, отримали взамін пожежа, після чого втекли, а гасити його почали робочі Інфоксводоканалу», - йдеться в публікації телеграм-каналу "Подслушано Одеса".

Нагадаємо, стрибнув і залишив записку: спливли нові деталі і фото пожежі у центрі Одеси

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Як Politeka повідомляла, що пожежа спалахнула на базі відпочинку під Одесою: відео НП.