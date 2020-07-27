В Одеській області протягом дня сталося одразу дві пожежі, які охопили велику територію
Подробиці повідомила прес-служба регіонального ДСНС, передає Politeka.net
У неділю, 26 липня, в курортному селищі Затока біля готельного комплексу «Променад» загорілася суха трава та очерет на пустирі.
Загальна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів.
Рятувальники боролися з вогнем близько чотирьох годин і в 18:15 ліквідували займання.
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На щастя, загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі - встановлюється.
Ще одна вогняна НП сталася в той же день в Одеській області. Поблизу Саврани загорілося сміття на звалищі, пожежа погрожувала перекинутися на сосновий ліс.
По прибуттю рятувальників на санкціонованому звалищі горіло сміття та чагарники на площі 700 кв.
Пожежники боролися з вогнем близько двох годин. Загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі - встановлюється.
До цього ми повідомляли, в Одесі сталася сильна пожежа з-за невдалого запуску феєрверків.
Як повідомили свідки події, це сталося пізно ввечері в неділю на проспекті Небесної Сотні.
Залпи салюту впали на суху траву і вона загорілася.
«Невідомі відзначали свято. Вирішили прикрасити вечір салютом, - не вийшло, отримали взамін пожежа, після чого втекли, а гасити його почали робочі Інфоксводоканалу», - йдеться в публікації телеграм-каналу "Подслушано Одеса".
Нагадаємо, стрибнув і залишив записку: спливли нові деталі і фото пожежі у центрі Одеси
Також Politeka писала, що пожежа знищила дах будинку в центрі Одеси: наслідки показали з висоти
Як Politeka повідомляла, що пожежа спалахнула на базі відпочинку під Одесою: відео НП.