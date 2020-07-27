В курортній зоні Одеси роздратований водій розгромив будку зі шлагбаумом

Інцидент стався в суботу ввечері в Аркадії на виїзді з платного паркування на Каманіна. Про це повідомили очевидці і розмістили підтверджуюче відео в соцмережах, передає Politeka.net Щоб переглянути – доскролльте сторінку до кінця)

Чоловік не захотів платити за парковку, тому зламав шлагбаум і розтрощив скло в будці, де сидів збирач грошей.

За словами свідків події, це був таксист, який заїхав за клієнтом, але не встиг виїхати у відведені безкоштовні 15 хвилин через черги на виїзді.

Раніше ми повідомляли, в Одесі активісти за допомогою кувалд рознесли два скандальних шлагбаума, на яких стягували плату і розблокували в'їзд до моря.

Будку і шлагбаум знесли спочатку на 13-й станції Великого Фонтану, а після - на пляжі «Ланжерон».

Серед руйнівників шлагбаума був помічений народний депутат від «Слуги народу» Артем Дмитрук.

Втім, знесення дуже стурбував чиновників одеської міськради. Зокрема, один з них Сергій Дубенко назвав це самоуправством і натякнув на кримінальні справи.

Одесса Gepostet von Stanislav Anatolevich am Samstag, 25. Juli 2020

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