В Одесі ввели режим надзвичайної ситуації через багатостраждальний танкер «Делфі»

Таку заяву зробив одеський губернатор Максим Куций на своїй сторінці в Фейсбук, передає Politeka.net

"Провели засідання комісії з надзвичайних ситуацій по затонулому танкеру "Делфі". Головне – ситуація визнана як надзвичайна, місцевого рівня", - повідомив Куций.

Тепер це рішення має затвердити експертна комісія ДСНС України, що дасть державі виключне право на ліквідацію танкера.

«Представники місцевої влади проігнорували засідання», - зазначив Куций.

Зокрема, на нараду демонстративно не прийшов мер Геннадій Труханов, проте в Одесу з візитом прибув міністр інфраструктури Владислав Криклій, який прокоментував ситуацію.

«У ситуації з танкером "Делфі", на жаль, рано ставити крапку. Чергова спроба підняти танкер закінчилася розривом буксировочного троса. Перевернути судно на рівний кіль — перший етап операції з підйому затонулого танкера. Але навіть цей етап не вдалося виконати підряднику», - розповів він.

Треба відзначити, що Адміністрація морських портів України вже не дозволить судновласнику займатися ліквідацією танкера, який продовжує забруднювати нафтопродуктами акваторію Чорного моря біля берегів Одеси.

Раніше ми повідомляли, що Одеський філіал АМПУ оголосив тендер на послуги з видалення судна «Delfi» з акваторії морського порту Одеса. Вартість тендеру – майже 25 мільйонів гривень, що приблизно в 2-3 рази перевищує реальну вартість робіт. Переможець аукціону повинен буде підняти танкер в залежності від гідрометеорологічних умов, але не пізніше 60 календарних днів з моменту укладення договору.

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