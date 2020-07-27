Цікаву знахідку з минулого виявили під час розкопок поблизу Аккерманської фортеці у Білгород-Дністровському районі Одеської області

Це старовинна посудина з рідиною всередині часів Османської імперії. Про це розповів одеський історик Андрій Красножон на своїй сторінці в Facebook і показав фотографії пляшки передає Politeka.net

За словами вченого, посуд, знайдений при розкопках, виявився неушкодженим, а всередині нього була виявлена рідина прозорого кольору.

Як розповів сам Красножон, дата виготовлення пляшки - не пізніше, 1798 року, також можливо вона була завезена з території іншої держави. Походження і склад рідини поки встановлені не були.

Раніше ми повідомляли, що в курортній зоні Одеси, виявили величезний склад боєприпасів. Подія сталася в районі Великого Фонтану.

Рано-вранці в поліцію надійшов сигнал про те, що при будівництві житлового будинку на вулиці Морехідної біля парку «Галичина», робітники знайшли предмет, схожий на гранату.

Прибулі на місце поліцейські і фахівці-вибухотехніки обстежили територію і витягли із землі 265 вибухонебезпечних предметів: 154 гранати Ф-1, 28 підривників до снарядів, 11 мінометних мін 82 мм, одну 120-міліметрову міну, 29 артилерійських снарядів калібру 37 мм, 17 артснарядів 45 мм, 23 артснаряди 75 мм, два артилерійських снарядів 152 мм.

Нагадаємо, відпочиваючим заборонили купатися на пляжах Одеси: список небезпечних місць

А ще Politeka писала, стало відомо про сумну долю танкера "Делфі" в Одесі: "не раніше наступного року"

Також Politeka повідомляла, переполох в курортній зоні Одеси: виявлено сотні снарядів, кадри з місця