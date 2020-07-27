В Одесі значно зросла кількість хворих китайським вірусом у важкій формі
У зв'язку з цим у місті запрацювали лікарні другої черги, повідомляють місцеві ЗМІ.
Тепер пацієнтів з підозрою на інфекцію будуть приймати в міській лікарні № 5 на Лідерсовському бульварі. Там вже розгорнули додаткове відділення, розповіла директор міського відділу охорони здоров'я Олена Якименко.
За її словами, в середньому в Одесі фіксують близько 160 нових випадків зараження.
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«В інфекційній лікарні вже зайнято 39% ліжок. На стаціонарному лікуванні перебувають 143 людини, 28 — у реанімації на кисневої підтримки, але без ШВЛ.», - пояснила вона.
Якименко зазначила, що в додатковому відділенні розмістять 120 ліжок, в тому числі 24 — це будуть реанімаційні ліжка.
У той же час, за даними прес-центру Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, на сьогодні , 27 липня, кількість хворих COVID-19 в області досягла 2 962 осіб, з них 871 людина — одесити.
Нових випадків - 52, з них 35 — у одеситів, 17 — у жителів районів області.
На сьогоднішній ранок в Одесі підтвердили ще дві смерті: загинули 64-річний одесит та 44-річна жінка з Івано-Франківська. Пацієнти перебували в лікарні.
Нагадаємо, що натовпи відпочиваючих заполонили Одеси: у поліції повідомили, де не дотримуються карантин.
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