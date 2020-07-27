Незважаючи на спекотну погоду у вівторок в Одесі намічається дощ

Про це повідомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.

Пі їхніми прогнозами, в Одесі на протязі усього дня утримається хмарна погода. Уночі піде дощ c грозою, але ближче до ранку він закінчився. Частина дня пройде без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі складе 20-22 градуси, вдень 30-32 .

Температура морської води 22-23 °C

В Одеській області прогнозується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі 17-22 °С, вдень 30-35 °C

На автодорогах області видимість добра.

Незважаючи на наближення осені температура в Одеській області тільки зростає. Тому синоптики рекомендують не виходити на вулицю без особливої потреби, особливо з 11 до 17 годин. Не забувати одягати на голову головний убір, пити воду або лимонад, а також по можливості одягати світлий одяг з легких матеріалів і дотримуватися тіні.

Раніше повідомлялося, що в останній тиждень липня Одеса опиниться під впливом атмосферних фронтів і антициклонів. В місті буде дуже жарко - місцями температура підвищиться до +36 градусів.

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