У центрі Одеси потужна гілка впала прямо на тротуар і пробила вікно в будинку

Пригода сталася на перетині вулиць Ковальської та Спірідонівскої. Про неї повідомили очевидці в місцевий паблік, розмістивши відповідну фотографію, передає Politeka.net.

Гілка впала і в результаті розбила вікно квартири на першому поверсі в будинку за адресою Ковальська, 25.

«Чергове дерево залетіло в гості до людей у вікно», - йдеться в повідомленні.

За даними місцевих ЗМІ, гілку вже розпиляли і прибрали комунальники.

До цього ми повідомляли, що незважаючи на кінець липня в Одесі досі не можуть прибрати звалище новорічних ялинок.

Кричущу ситуацію спостерігають місцеві жителі на території парку Азербайджан на 4 станції Фонтану.

Причіп з висохлими хвойними рослинами, які були не продані, просто кинули і забули за нього. А адже він, на думку одеситів, представляє потенційну пожежонебезпека в спеку.

Також повідомлялося, що в Одесі ввели режим надзвичайної ситуації через затонулий танкер «Делфі».

"Провели засідання комісії з надзвичайних ситуацій за затонулого танкера "Делфі". Головне – ситуація визнана як надзвичайна, місцевого рівня", повідомив одеський губернатор Куций Максим.

Тепер це рішення має затвердити експертна комісія ДСНС України, що дасть державі виключне право на ліквідацію танкера.

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А ще Politeka писала, стало відомо про сумну долю танкера "Делфі" в Одесі: "не раніше наступного року"

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