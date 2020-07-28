В одеському відділенні Приватбанку палахкотіла пожежа
Про НП спочатку повідомили стривожені очевидці в соцмережах, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Вони розповіли, що горить банківське відділення, розташоване на проспекті Небесної Сотні, 13. Від диму закоптила фасадна стіна і вивіска.
На місце були викликані рятувальники, яким довелося розбити двері, щоб потрапити всередину будівлі.
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Трохи пізніше інформацію про пожежу прокоментували у прес-службі ДСНС в Одеській області.
Згідно з інформацією, осередок загоряння знаходився в відділенні на першому поверсі в п'ятиповерховому житловому будинку. Пожежу на площі 1 квадратний метр вдалося локалізувати протягом чверті години після надходження сигналу, а ще через 4 хвилини — повністю ліквідувати
До гасіння залучалися 7 одиниць пожежної техніки та 20 чоловік особового складу.
До цього ми повідомляли, в Одесі сталася сильна пожежа через невдалий запуск феєрверків.
Як повідомили свідки події, це сталося пізно ввечері в неділю на проспекті Небесної Сотні.
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