В одеському відділенні Приватбанку палахкотіла пожежа

Про НП спочатку повідомили стривожені очевидці в соцмережах, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Вони розповіли, що горить банківське відділення, розташоване на проспекті Небесної Сотні, 13. Від диму закоптила фасадна стіна і вивіска.

На місце були викликані рятувальники, яким довелося розбити двері, щоб потрапити всередину будівлі.

Трохи пізніше інформацію про пожежу прокоментували у прес-службі ДСНС в Одеській області.

Згідно з інформацією, осередок загоряння знаходився в відділенні на першому поверсі в п'ятиповерховому житловому будинку. Пожежу на площі 1 квадратний метр вдалося локалізувати протягом чверті години після надходження сигналу, а ще через 4 хвилини — повністю ліквідувати

До гасіння залучалися 7 одиниць пожежної техніки та 20 чоловік особового складу.

До цього ми повідомляли, в Одесі сталася сильна пожежа через невдалий запуск феєрверків.

Як повідомили свідки події, це сталося пізно ввечері в неділю на проспекті Небесної Сотні.

Залпи салюту впали на суху траву і вона загорілася.

«Невідомі відзначали свято. Вирішили прикрасити вечір салютом, - не вийшло, отримали взамін пожежа, після чого втекли, а гасити його почали робочі Інфоксводоканалу», - йдеться в публікації телеграм-каналу "Подслушано Одеса".

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