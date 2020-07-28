В одеській мерії озвучили причину постійного розливу палива із затонулого танкера «Делфі»
За словами директора департаменту муніципальної безпеки Віктора Кузнєцова, всьому виною неправильні бони, пишуть місцеві
Він зазначив, що бони були обрані річкові, а не морські.
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«Раніше вони використовували річкові бони, які при хвилюванні зсуваються і дозволяють ПММ розливатися. Ми постійно бомбили повідомленнями все інстанції, повідомляли про проблеми, кожен раз викликали співробітників екологічних відомств», — пояснив чиновник.
Тепер Кузнєцов запевнив, що їх замінили на більш високі, морського типу.
Раніше ми повідомляли,що після кількох безуспішних спроб прибрати танкер з пляжу ситуацію визначили як надзвичайну. З кожною спробою підняття танкера у воду виливається все більше нафтопродуктів. Зокрема, остання спроба призвела до забруднення 100 квадратних метрів.
Також ми повідомляли, що Одеський філіал АМПУ оголосив тендер на послуги з видалення судна «Delfi» з акваторії морського порту Одеса. Вартість тендеру – майже 25 мільйонів гривень, що приблизно в 2-3 рази перевищує реальну вартість робіт. Переможець аукціону повинен буде підняти танкер в залежності від гідрометеорологічних умов, але не пізніше 60 календарних днів з моменту укладення договору.
Нагадаємо, масштабне НП з танкером "Делфі" в Одесі: "Пляма на сім кілометрів"
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