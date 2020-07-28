В одеській мерії озвучили причину постійного розливу палива із затонулого танкера «Делфі»

За словами директора департаменту муніципальної безпеки Віктора Кузнєцова, всьому виною неправильні бони, пишуть місцеві ЗМІ .

Він зазначив, що бони були обрані річкові, а не морські.

«Раніше вони використовували річкові бони, які при хвилюванні зсуваються і дозволяють ПММ розливатися. Ми постійно бомбили повідомленнями все інстанції, повідомляли про проблеми, кожен раз викликали співробітників екологічних відомств», — пояснив чиновник.

Тепер Кузнєцов запевнив, що їх замінили на більш високі, морського типу.

Раніше ми повідомляли,що після кількох безуспішних спроб прибрати танкер з пляжу ситуацію визначили як надзвичайну. З кожною спробою підняття танкера у воду виливається все більше нафтопродуктів. Зокрема, остання спроба призвела до забруднення 100 квадратних метрів.

Також ми повідомляли, що Одеський філіал АМПУ оголосив тендер на послуги з видалення судна «Delfi» з акваторії морського порту Одеса. Вартість тендеру – майже 25 мільйонів гривень, що приблизно в 2-3 рази перевищує реальну вартість робіт. Переможець аукціону повинен буде підняти танкер в залежності від гідрометеорологічних умов, але не пізніше 60 календарних днів з моменту укладення договору.

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