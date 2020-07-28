Що відбувається на пляжах в Одесі

В Одесі провели зачистку узбережжя від водоростей

Тільки протягом одного дня з міського пляжу «Лузанівка» комунальники вивезли близько 200 тонн морської рослинності. Про це повідомляє офіційний сайт Одеси, передає Politeka.net.

Основну роботу доводилося виконувати вручну майже 20 осіб граблями підтягували рослини з моря до трактора, який збирав водорості ковшем.

Важка техніка з ковшами прокотилася і по мілини.

Тепер водоростями будуть удобрювати грунт, перед ці перетворивши в спеціальний компост.

Незважаючи на наближення осені температура повітря в Одесі тільки зростає і досягає +35 градусів.

Також зростає темпаратура морської води, що призвело до масової появи водоростей на всіх одеських пляжах. Вони, звичайно, заважають відпочиваючих та місцевим жителям насолоджуватися морською водою, однак незважаючи на це, всі пляжі забиті людьми, що «яблуку ніде впасти».

А тим часом синоптики повідомили, що згідно прогнозом сьогодні в місті буде спостерігатися мінлива хмарність. Хмари на небі розсіються тільки до вечора, а пориви змінного вітру досягнуть 12-14 метрів в секунду. Опади малоймовірні.

Море буде теплим і спокійним, його температура становитиме +23 градуси.

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