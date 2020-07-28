В прибережній зоні Одеси знесуть тенісні корти, щоб побудувати висотки

Мова йде про корти, які знаходяться біля парку Шевченка на Лідерсовському бульварі. Їх закриють з 30 липня назавжди. На місці побудують елітний житловий комплекс, пише Думська .

Примітно, що ріелтори вже навіть почали пропонувати квартири в ньому, незважаючи на відсутність котловану для фундаменту.

За даними видання, забудовником є фірма «Одессабуд». В ескізних проектах пропонує 7-поверхові будинки, в той час як поруч знаходяться два будинки по 16 поверхів. Буде забудовник дотримуватися свого первісного варіанта або ж візьме приклад з сусідів і побудує щось набагато вище — покаже час.

Думська пише, що майбутній РК знаходиться в межах зони Г-4, яка призначена для великих культурно-мистецьких і спортивно-видовищних комплексів, концертних залів, кінотеатрів, готелів і т. п. Поруч знаходиться зона Г-5, де повинні розміщуватися лікарні, поліклініки, амбулаторії.

Одесити в соцмережах з гнівом коментують тотальну забудову міста. Ось, що вони пишуть:

«Ще Гена один термін відмотає мером, і транспортний колапс буде по всій території міста!»,

«Це ласий шматочок»,

«Одні висотки! А де дороги, сучасні розв'язки, парковки? »,

«Все схили можуть з'їхати в море від божевільної забудови»,

«О, черговий комплекс бетонних курників в парковій зоні»,

«Одеса напевно мало не єдине місто в Україні забудований в зеленій історичній зоні хаотично в стилі гетто скла і бетону»,

«Чергове неподобство».

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