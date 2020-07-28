Небезпечний вірус з Китаю не збирається відступати і стало відомо про новий спалах – в Інфоксводоканалі
Там діагноз виявили у шести співробітників, повідомляють місцеві
Прес-секретар водоканалу запевнив, що у хворих не було ніяких симптомів. Позитивні результати показали ПЛР-тести під час планової перевірки.
«У нас великий колектив, тому ми регулярно проводимо аналізи, робимо профілактичні заходи, і коли почали проводити чергові ПЛР-тести, виявили один безсимптомний випадок – не було температури, кашлю. Зараз вже шестеро співробітників захворіли, але якщо б не аналізи ми б про це навіть не дізналися, – пояснив він.
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Тепер інфікованих відправлять на самоізоляцію, а тих, кого лікарі вважали за потрібне, госпіталізують.
Нагадаємо, що за останніми даними в Одеській області кількість заражених китайським вірусом перевищила три тисячі.
Так, станом на ранок 28 липня, діагноз поставили 3031 пацієнту.
У той же час кількість нових випадків зараження інфекцією знову різко зросла і склала 71 людину.
За минулу добу ніхто з хворих не одужав, але також не було і летальних випадків.
Всього по Україні з початку пандемії 66575 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1629 летальних, 36744 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 919 нових випадків.
Нагадаємо, що вірус розійшовся з новою силою в Одесі, лікарні не справляються: скільки заражених
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