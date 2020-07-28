В Одеську область завезли польську курятину з небезпечною інфекцією - сальмонелою

Про те попереджає прес-служба Головного управління ГДержпродпотребслужби області в Фейсбук, передає Politeka.net.

Так, у партії курятини була виявлена сальмонела.

Мова йде про м'ясо механічного обвалювання з Польщі (виробництво: Polskamp S. A., PL 14170610 WE, Duchnów; зберігання: Pago Sp. z o. o., PL 14321108 WE, Błonie).

У зв'язку з цим у відомстві закликають всіх операторів місцевих ринків негайно повідомити, якщо курятина з даної партії потрапила в обіг.

Для довідки: Salmonella являє собою рід грамнегативний бактерій, що мають форму паличок, і відноситься до сімейства ентеробактерій.

Викликається бактерією Salmonella. хвороба називається сальмонельоз. Для неї зазвичай характерні різке підвищення температури, біль у ділянці живота, діарея, нудота та інколи блювання.

Симптоми хвороби з'являються через 6-72 години (зазвичай через 12-36 годин) після поглинання Salmonella, і хвороба триває від 2 до 7 днів.

Раніше ми повідомляли, у місті Южному, що під Одесою, загострилася проблема стихійних ринків.

Незаконна торгівля процвітає майже в кожному мікрорайоні.

Всюди в місті можна зустріти людей, які торгують м'ясними і молочними продуктами, а також різними фруктами вздовж дороги, на зупинках або прямо з машини.

У зв'язку з цим поліція почала проводиьт рейди і штрафувати недобросовісних продавців. Всього з початку року було складено 6 приписів, а відносно злісних порушників 5 адмінпротоколів і робота триває.

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