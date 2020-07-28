В Одеській області зникла 13-річна Тетяна Бабенко

Як повідомили в прес-службі обласного ГУНП, дівчинка проживає в селі Затишшя в Захарьевском районі. Сьогодні вранці, 28 липня, вона вийшла з дому і досі не повернулася, передає Politeka.net.



Прикмети Тані: зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся світле.

Була одягнена в біле плаття.

«Всіх, кому що-небудь відомо про те, де може перебувати зникла Тетяна Бабенко, просять повідомити в Захарьевское ВП за телефоном: (04860) 9 14 53 або на спецлінію «102», - йдеться в повідомленні поліції.

До цього ми повідомляли, що в Одесі поліція розшукує 21-річну дівчину з Вінниці.

Останній раз Сніжана Куцолабська виходила на зв'язок з матір'ю ще в грудні минулого року, а після безслідно зникла.

За деякими відомостями, зникла дівчина може перебувати в Одесі.

Прикмети Сніжани: зріст 165-167 див., худорлявої статури, очі темно-зелені, волосся чорне, до плечей.

Також ми повідомляли, то в Кілії Одеської області довгий час шукали зниклого 17-річного Івана Делюкова. Однак пошуки завершилися. Тіло хлопця без ознак життя знайшли у високій трубі запущеної шкільної котельні. Як стало відомо, хлопець вчинив самогубство, кинувшись у 20-метрову трубу.

Під час пошуків друзі Вані повідомили, що він писав книгу в стилі фентезі. За сюжетом книги головний герой потрапляє в якусь трубу і опиняється в іншому вимірі. А в кінці він прокидається і розуміє, що це був сон. Крім того, знайома дівчина зізналася, що незадовго до свого зникнення він подарував їй невеликий косметичний набір.

Нагадаємо, в Одеській області безслідно зникла зеленоока красуня: поліція повідомила деталі.

Як повідомляла Politeka, діти без вісті пропали під Одесою, поліція піднята по тривозі: фото і прикмети.

Також Politeka писала, що молодий одесит зник за дивних обставин, поліція збилася з ніг: фото і прикмети