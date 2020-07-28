В Одеській області поліція оголосила план "Перехоплення" через стрілянину

Про це повідомляє прес-служба регіонального ГУНП, передає Politeka.net.



Невідомі відкрили стрілянину по автомобілю, в якому їхав одеський активіст Дем'ян Ганул. (Щоб переглянути відео, доскролльте до кінця сторінки)

Пригода сталася у вівторок, 28 липня в районі села Візирка. Зараз правоохоронці перевіряють інформацію і для розшуку і затримання правопорушників в дію введена спецоперація «Перехоплення».



Сам активіст також розповів подробиці нападу.

За його словами, це сталося, коли він повертався з Південного в Одесу, Дві машини намагалися зіштовхнути з дороги автомобіль, в якому він їхав, а після відкрили стрілянину.

«Тільки що обстріляли автомобіль, в якому я їхав. Toyota Rav4 на київських номерах і якийсь Mercedes нерозмитнений. Нас хотіли зіштовхнути з траси і почали обстрілювати, судячи з усього, з травматичної зброї. Дивом не потрапили в мене. Стріляли з двох сторін. Ми почали відстрілюватися. Чим вам не замах?» — розповів Ганул. Нападники втекли.

Щойно скоєно замах на мене. Дорогою з Южного. Чекаю на поліцію, подробиці згодом. Gepostet von Дем'ян Ганул am Dienstag, 28. Juli 2020

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