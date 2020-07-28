Тільки за один день два випадки

Все частіше іноземці стали поясягать на майно жителів Одеси

Тільки за одну добу поліції вдалося розкрити два випадки пограбування, які сталися в різних частинах міста, повідомляє прес-служба місцевої поліції, передає Politeka.net

Так, на селищі Котовського злодії пограбували водія хлібовозки, а на Таїрова припаркований автомобіль.

Перший випадок мав місце на вулиці Семена Палія. Іноземець скористався тим, що водій хлібовозки був зайнятий вивантаженням товару і не закрив салон. Зловмисник проник до авто і викрав сумку з документами і грошима.

Поліція спіймала злодія на гарячому.

Ним виявився 41-річний громадянин іноземної держави, який прибув до Одеси з метою працевлаштування. Викрадене повернули власнику, а іноземцю повідомили про підозру у крадіжці. Тепер його помістили в СІЗО.

Другий випадок стався на вулиці Академіка Корольова.

На узбіччі дороги група злодіїв залізла в напіввідкрите вікно автомобіля і вкрала сумку з спортивним одягом та грошима. Поліція також знайшла зловмисників під час розшукових заходів неподалік від місця злочину. Всі вони є громадянами однієї з країн Закавказзя 31 і 52-х років, які раніше вже були судимі за майнові злочини. Зараз злодіїв помістили в СІЗО. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років.

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