Рано вранці в Одесі сталася руйнівна ДТП за участю авто патрульної поліції

Кадри з місця події розмістили очевидці в соцмережах, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте до кінця сторінки)

У четвер, 30 липня, на перетині проспектів Шевченка і Гагаріна зіткнулися на великій швидкості патрульна Toyota Prius і мікроавтобус служби доставки води.

За словами очевидців, в ДТП постраждали водій мікроавтобуса і поліцейські. На місці присутня бригада швидкої допомоги.

Одеські ЗМІ повідомили, що поліцейські поспішали на виклик і перетинали перехрестя на великій швидкості з включеними проблисковими маячками. Водій мікроавтобуса не пропустив спецмашину. Інші обставини ДТП уточнюються.

Раніше ми повідомляли, жителям одного з районів Одеси стало страшно ходити по вулицях.

Зокрема, на селищі Котовського одесити вимагають встановити освітлення на особливо небезпечних ділянках дороги: на вулицях Заболотного, 62, і на Сахарова, 44.

«В цьому кварталі розташовані дві школи, дитяча поліклініка, дитячі сади, дошкільні заклади. Взимку, коли темніє рано, діти переходять дорогу, а потік великий, так що висвітлення цих переходів просто необхідно», - кажуть вони.

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