В Одесі спалахнуло дві пожежі - в кіоску з приготування шаурми, а також на ринку

Подробиці події розповіли в прес-службі ДСНС, передає Politeka.net

Так, в ніч на 30 липня на спецлінію «101» надійшов виклик про те, що на вулиці Краснова горить торговий павільйон, в якому готують і продають шаурму.

Прибулі рятувальники ліквідували пожежу протягом декількох хвилин. Загиблих і постраждалих немає. Причина загоряння, а також розмір завданих збитків встановлюються.

Ще одна НП трапилася на оптовому ринку на проспекті Небесної Сотні. Там загорівся оптовий павільйон.

За інформацією рятувальників, пожежа сталася вранці 29 липня. Вогонь поширився на площу 10 квадратних метрів і був ліквідований у 11:35.

На щастя, загиблих і постраждалих також немає. Причина пожежі уточнюється.

До цього ми повідомляли, в Одесі сталася сильна пожежа через невдалий запуск феєрверків.

Як повідомили свідки події, це сталося пізно ввечері в неділю на проспекті Небесної Сотні.

Залпи салюту впали на суху траву і вона загорілася.

«Невідомі відзначали свято. Вирішили прикрасити вечір салютом, - не вийшло, отримали взамін пожежа, після чого втекли, а гасити його почали робочі Інфоксводоканалу», - йдеться в публікації телеграм-каналу "Підслушхно Одеса".

Також повідомлялося про пожежу в одеському відділенні Приватбанку.

Так, днями горіло банківське відділення, розташоване на проспекті Небесної Сотні, 13. Від диму закоптилась фасадна стіна і вивіска.

Осередок загоряння знаходився в відділенні на першому поверсі в п'ятиповерховому житловому будинку. Пожежа на площі 1 квадратний метр вдалося локалізувати протягом чверті години після надходження сигналу, а ще через 4 хвилини — повністю ліквідувати.

Нагадаємо, стрибнув і залишив записку: спливли нові деталі і фото пожежі у центрі Одеси

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Як Politeka повідомляла, що пожежа спалахнула на базі відпочинку під Одесою: відео НП.