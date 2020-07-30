На пляжах Одеси почастішали випадки крадіжок особистих речей

Новий інцидент стався днями в Отраді, повідомляє прес-служба місцевої поліції, передає Politeka.net.

Поки 19-річний одесит купався в морі, зловмисник скористався сприятливим моментом, забрав з підстилки хлопця рюкзак з гаджетами, документами і грошима і швидко пішов, не підозрюючи, що потрапив у поле зору співробітників поліції.

Побачивши копів, грабіжник почав тікати, однак його затримали і доставили в територіальний відділ поліції.

Зловмисником виявився 31-річний житель Овідіопольського району, який має судимості за розбій та крадіжки.

При ньому знайшли вкрадене та повернули власнику. За фактом крадіжки порушено кримінальне виробництво, порушникові загрожує до п'яти років в'язниці.

До цього ми повідомляли, що у парку Шевченка в Одесі пограбували туриста.

На 25-річного хлопця, який приїхав з Києва накинулися троє невідомих. Вони побили туриста, зламали щелепу, а потім відібрали кілька сотень гривень та два мобільних телефони.

Встановили та затримали правопорушників співробітники Приморського відділу поліції. У нападників, серед яких 17-річний хлопець з Миколаївської області двоє молодиків 22-х та 25-ти років з Херсона та Одеської області, вилучили один з гаджетів потерпілого. Місце знаходження іншого майна встановлюється.

Нагадаємо, що спека до +36 і зливи з градом: синоптики попередили, в які дні чекати сюрпризів в Одесі

А ще Politeka писала, що відпочиваючих налякали величезні медузи на пляжах Одеси, відео

Також Politeka повідомляла, що "Не прибрали з Нового року": одеський парк завалили ялинками, кадри дикості