В Одесі чоловік з невідомих причин вирішив повністю роздягтися і вийти на проїжджу частину

Інцидент трапився днями вулиці Богдана Хмельницького.

Відео зняли випадкові перехожі, які поділилися ним в соцмережах, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На опублікованих кадрах можна помітити, що чоловік, на якому немає абсолютно ніякого одягу, крокує посередині проїжджої частини і заважає проїзду автомобілів. Потім один з водіїв, судячи з усього, не оцінив гумору нудиста і вдарив його кулаком у голову. Від удару оголений чоловік одразу ж впав на асфальт і втратив свідомість.

Подальша доля нудиста невідома.

Користувачі в соцмережах коментують побачене. Багато відзначили, що насильство не може бути виправдане ні в якій ситуації.

«Ну бити так жорстоко, навіщо? Він тепер не здоровий на голову, швидше за все»,

«Один ймовірно з умислом шукає різної реакції, другому добре б до психіатра - так жорстоко вдарити людину не нормальненько. З такою сидить можна ж просто було штурхнути або за шию на тротуар відвести»,

«У одного - дрібне хуліганство. У другого - реальний шанс загриміти на п'ятірочку за ненавмисне вбивство. ХЗ що в голові у нудиста, і я зараз про кровообіг і ін. Є відео нападу, поліції навіть паритися не треба»,

«А навіщо з такою силою бити??? Е якщо він вдариться головою об асфальт і помре?!!! Не розумніше буде руку заламать і відвести з дороги!! Що за жорстокість!!??», - пишуть в мережі.

Я запутался в юридических аспектах данного видео 🤷‍♀️🙆‍♂️😂😜 То, что оба не правы это понятно, бить нельзя, но... И не факт кстати, что штрих без трусов болен... И не факт что упал он не от силы удара, а от неожиданности... но оставим это на личные мнения... Вопрос почему он гуляет беспрепятственно не первый день? Всем нравится? Рано или поздно он должен был нарваться на того, кто не считает это нормальным... upd: судя по комментариям все за голого... свои мысли я оставлю при себе, так как я вырос в средневековье и хотя и дружу со всеми, но если бы такой штрих подошедший к моему ребёнку, то вызвал бы у меня возможно может и не такую бурную реакцию, но тоже явно предосудительную 🤦‍♂️ Gepostet von Анатолий Кавун am Mittwoch, 29. Juli 2020

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