В Одесі чоловік з невідомих причин вирішив повністю роздягтися і вийти на проїжджу частину
Інцидент трапився днями вулиці Богдана Хмельницького.
Відео зняли випадкові перехожі, які поділилися ним в соцмережах, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
На опублікованих кадрах можна помітити, що чоловік, на якому немає абсолютно ніякого одягу, крокує посередині проїжджої частини і заважає проїзду автомобілів. Потім один з водіїв, судячи з усього, не оцінив гумору нудиста і вдарив його кулаком у голову. Від удару оголений чоловік одразу ж впав на асфальт і втратив свідомість.
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Подальша доля нудиста невідома.
Користувачі в соцмережах коментують побачене. Багато відзначили, що насильство не може бути виправдане ні в якій ситуації.
«Ну бити так жорстоко, навіщо? Він тепер не здоровий на голову, швидше за все»,
«Один ймовірно з умислом шукає різної реакції, другому добре б до психіатра - так жорстоко вдарити людину не нормальненько. З такою сидить можна ж просто було штурхнути або за шию на тротуар відвести»,
«У одного - дрібне хуліганство. У другого - реальний шанс загриміти на п'ятірочку за ненавмисне вбивство. ХЗ що в голові у нудиста, і я зараз про кровообіг і ін. Є відео нападу, поліції навіть паритися не треба»,
«А навіщо з такою силою бити??? Е якщо він вдариться головою об асфальт і помре?!!! Не розумніше буде руку заламать і відвести з дороги!! Що за жорстокість!!??», - пишуть в мережі.
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