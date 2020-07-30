З бюджету було виділено 3,18 мільйонів

В Одесі дитячий спортивний майданчик, який відремонтували за три мільйони, розвалюється на очах

Його реконструювали рік тому в парку «Юність», а на ремонт з міського бюджету було витрачено 3,18 млн гривень, пише Думская .

Однак незважаючи на чималі гроші, через рік цей майданчик виглядає жалюгідно і тут легко отримати травму.

За воротами розійшовся дротяний паркан і гострі дроти стирчать на всі боки. Також видніється «лисе» покриття поля з відірваними шматками штучного газону за кутах. Навіть сітки на воротах немає.

За даними видання, ремонтом майданчика займалася компанія «Евродор», яка виграла тендер влітку 2018 року. Фірма спеціалізується на ремонті та обслуговуванні доріг. Належить вона Наталії та Геворгу Аветисян. Останній є депутат Ізмаїльської міськради.

Користувачі в соцмережах коментують побачене.

«Зробили на тяп-ляп. А який термін гарантії, обумовлений з будівельниками? Нехай всі переробляють. А на у нас будівельники звикли не брати відповідальність за те, що наробили»,

«Такий майданчик 40х20 з сучасним штучним покриттям коштує максимум 650 тисяч грн, з нуля під ключ. Таку сітку за воротами ставити не можна, її розбивають за тиждень. Прути там повинні бути щонайменше у три рази товще! Хтось дуже пристойно заробив на цьому майданчику»,

«Втім, нічого нового, спадкоємцям совка важливо стрічку перерізати і розпиляти бабло, а як і хто буде користуватися, зручно, якісно нікого не хвилює. І так поводяться всі одеські жлоби», - пишуть влюди.

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