В Одесі активіст Дем'ян Ганул потрапив в аварію

ДТП сталося вранці в четвер, 30 липня, на вулиці Бочарова.

Автомобіль BMW X5, в якому їхав одеський активіст Дем'ян Ганул з товаришем, врізався лоб в про в мікроавтобус. Про це розповів свідок події одесит Філіп Мінаєв на своїй сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net.

«Їхав сьогодні по селищу Котовського, стою собі на перехресті в районі Бочарова в бік місту, тут попереду мене стоїть машина починає маневрувати вправо, для мене стало незрозуміло навіщо. І також на зустріч нам вилітає Х5, я встигаю тільки прийняти в право, попереду мене стоїть машина отримала удар в заднє крило, змінивши траєкторію Х5 дивом не зачепивши мене пішов у що стоїть ззаду мікроавтобус в лобове», — написав Мінаєв.

При цьому він додав, що BMW порушив правила дорожнього руху – в смузі, де можна їхати тільки вліво, поїхав прямо.

У той же час за даними патрульної поліції в ДТП ніхто не постраждав.

Сам Ганул поки ніяк не прокоментував інцидент.

Раніше повідомлялося, під Одесою невідомі стріляли в автомобіль, в якому їхав Дем'ян Ганул.

Пригода сталася у вівторок, 28 липня в районі села Візирка.

Як розповів Ганул, він повертався з Південного в Одесу, коли дві машини намагалися зіштовхнути з дороги автомобіль, в якому він їхав, а після відкрили стрілянину.

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