В Одесі активіст Дем'ян Ганул потрапив в аварію
ДТП сталося вранці в четвер, 30 липня, на вулиці Бочарова.
Автомобіль BMW X5, в якому їхав одеський активіст Дем'ян Ганул з товаришем, врізався лоб в про в мікроавтобус. Про це розповів свідок події одесит Філіп Мінаєв на своїй сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net.
«Їхав сьогодні по селищу Котовського, стою собі на перехресті в районі Бочарова в бік місту, тут попереду мене стоїть машина починає маневрувати вправо, для мене стало незрозуміло навіщо. І також на зустріч нам вилітає Х5, я встигаю тільки прийняти в право, попереду мене стоїть машина отримала удар в заднє крило, змінивши траєкторію Х5 дивом не зачепивши мене пішов у що стоїть ззаду мікроавтобус в лобове», — написав Мінаєв.
Лорак поруч з відомим композитором приголомшила щасливим виглядом до пластики: "Ось так зміни"
Бузова зняла білизну, максимально привертаючи увагу до нової пісні: "Мені, як жіночому психологу..."
Ратаковскі в мікроскопічному бікіні без краплі скромності вляглася на сходах: "Ах, ось це тіло"
Онкохворого сина Віктора Павлика перевели в хоспіс, крик душі матері: "Мені довелося стати ..."
При цьому він додав, що BMW порушив правила дорожнього руху – в смузі, де можна їхати тільки вліво, поїхав прямо.
У той же час за даними патрульної поліції в ДТП ніхто не постраждав.
Сам Ганул поки ніяк не прокоментував інцидент.
Раніше повідомлялося, під Одесою невідомі стріляли в автомобіль, в якому їхав Дем'ян Ганул.
Пригода сталася у вівторок, 28 липня в районі села Візирка.
Як розповів Ганул, він повертався з Південного в Одесу, коли дві машини намагалися зіштовхнути з дороги автомобіль, в якому він їхав, а після відкрили стрілянину.
Нагадаємо, в Одесі авто поліції перетворили на купу металу, є постраждалі: відео з місця НП
Як повідомляла Politeka, поліція влаштувала масову облаву на жителів Одеси: за що штрафують
Також Politeka писала, що злочин одеського копа над дитиною сполошила Одеси: ЗМІ розсекретили його ім'я і фото