З'явилися подробиці аварії за участю автомобіля патрульної поліції в Одесі
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Нагадаємо, що вранці у четвер, 30 липня, на перетині проспектів Шевченка і Гагаріна зіткнулися на великій швидкості патрульна Toyota Prius і мікроавтобус служби доставки води.
В результаті ДТП, троє постраждалих - водій мікроавтобуса і двоє патрульних були госпіталізовані в лікарню.
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За словами медиків, всі вони знаходяться в стабільному стані, загрози життю немає ні для кого з них. Стан усіх трьох стабільний.
Найбільше дісталося 31-річному водієві автобуса Степану Марангозу. У нього травма голови, тазу і ноги. Зараз він у реанімації.
«22-річна дівчина - співробітниця патрульної поліції знаходиться в хірургії. У неї перелом трьох ребер, забій грудної клітини, перелом руки», - розповів лікар.
«Другий поліцейський (35 років) у травматологічному відділенні. У нього перелом щиколотки - планується операція», - додав медик.
У той же час родичі постраждалого водія водовоза розповіли в коментарях журналістам, що поліція намагається повісити на нього відповідальність, мовляв, він у всьому винен. Жінка запевняє, поліція збирає матеріали справи про те, що він порушив правила дорожнього руху, і що тільки він винен.
«Мого чоловіка просто покалічили. Я вражена нашої доблесної поліцією. Нас ніхто не повідомив, що сталася ДТП, що з моїм чоловіком і де він взагалі. Підійшов поліцейський і заявив, що мій чоловік не винен, так як не поступився дорогою, - розповіла вона.
Родич водія повідомив, що Степан їхав на зелене світло, віз близько 4 тонн вантажу. Несподівано пролунало голосове повідомлення і через секунду стався удар. У нього вивернуло переднє колесо.
Він додав, що є очевидці аварії, за словами яких патрульні дійсно говорили в рупор тільки перед самим зіткненням і мчали на великій швидкості.
«Якщо б заздалегідь він чув повідомлення патрульної, то звичайно б поступився дорогу, - розповів родич.
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