Небезпечний вірус з Китаю не збирається відступати і стало відомо про нові летальні випадкі в Одесі

Про це повідомляє прес-центр МОЗ, передає Politeka.net

Так, за останніми даними в Одеській області число заражених перевалило за три тисячі і склало 3 151 пацієнтів.

За останню добу в регіоні зареєстрували 46 нових випадків інфікування, з них 27 — у одеситів, 19 — у жителів районів області.

Сьогодні вранці, 30 липня, в реанімації одеської інфекційної лікарні від ускладнень, викликаних COVID-19 померла літня жінка. Їй було 83 роки.

Таким чином, кількість смертей від небезпечного вірусу в Одеській області збільшилася до 45.

Всього в інфекційній лікарні на даний момент від китайського вірусу лікуються 126 людей. 20 з них в важкому стані, 103 - в середньому, а троє в задовільний. Пацієнтів, які потребують підтримки дихання при допомоги ШВЛ в лікарні, зараз немає. Про це повідомляє прес-служба міськради.

До цього ми повідомляли, що спалах китайського вірусу зафіксували в Інфоксводоканалі.

Прес-секретар водоканалу запевнив, що у хворих не було ніяких симптомів. Позитивні результати показали ПЛР-тести під час планової перевірки у шести співробітників.

«У нас великий колектив, тому ми регулярно проводимо аналізи, робимо профілактичні заходи, і коли почали проводити чергові ПЛР-тести, виявили один безсимптомний випадок – не було температури, кашлю. Зараз вже шестеро співробітників захворіли, але якщо б не аналізи ми б про це навіть не дізналися, – пояснив він.

Нагадаємо, що вірус розійшовся з новою силою в Одесі, лікарні не справляються: скільки заражених

Як повідомляла Politeka, поліція влаштувала масову облаву на жителів Одеси: за що штрафують.