На території Одеської області оголошено штормове попередження

Так, вдень 31 липня і ввечері 1-2 серпня в Одесі та місцями в Одеській області очікуються зливи з грозами і штормовим вітром. Про це повідомляють у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.

За прогнозами синоптиків, атмосферний фронт спровокує сильний поривчастий вітер 15-24 метрів в секунду.

31 липня температура повітря вночі становитиме 23-24 градуси, вдень 30-31.

Жителів і гостей міста переконливо просять не виїжджати без потреби на особистому транспорті, а також обмежити будь-яке переміщення по місту через небезпечні метеорологічні умови.

Городян закликають бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередачі, у результаті поганої погоди можливе падіння гілок і кабелів.

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Так, в розпал курортного сезону пляжники стали помічати безліч шприців з голками, які плавають в морі, так і валяються на піску.

"Шприци з голками в морі і на пляжах. Нам про це пишуть вже не перший раз, вчора читач, за його словами, близько 20 штук зібрав на Ланжероні», - йдеться у публікації.

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