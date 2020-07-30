В розпал спеки частина Чорноморська, що під Одесою, залишилася без водопостачання

Як передає Politeka.net, про це попередили в прес-службі КП «Черноморскводоканал».

Як стало відомо, в двох місцях стався прорив водопроводу: на проспекті Миру та вулиці Парковій.

Зараз за цими адресами спрямовані аварійні бригади, які проводять відновлювальні роботи з ліквідації пориву на водогоні.

В результаті події, води лишилися мешканці, які проживають за адресами:

- вул. Паркова, 10, 12, 18, 18-а, 20-а, 24;

- вул. 1 Травня, 4, 4-а, 8, 8-а, 10, 13-а, 15-б, 17;

- пр. Миру, 15-А — дитячий садок, 8, 11, 21, 23, 25, 27, 29;

- вул. Данченка, 1-а, 3, 3-а, 3-б, 3-в, 5-а, ЗОШ №2 та №3, дитячий садок №10.

До цього ми повідомляли, що на території Одеської області оголошено штормове попередження.

Так, вдень 31 липня і ввечері 1-2 серпня в Одесі та місцями по Одеській області очікуються зливи з грозами і штормовим вітром. Про це повідомляють у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

За прогнозами синоптиків, атмосферний фронт спровокує сильний поривчастий вітер 15-24 метрів в секунду.

31 липня температура повітря вночі становитиме 23-24 градуси, вдень 30-31.

Жителів і гостей міста переконливо просять не виїжджати без потреби на особистому транспорті, а також обмежити будь-яке переміщення по місту з-за небезпечних метеорологічних умов.

Городян закликають бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередачі, у результаті поганої погоди можливе падіння гілок і кабелів.

Нагадаємо, стихія несеться в Одеський регіон, термінове попередження: "грози, зливи і навіть смерч"

Як писала Politeka, погоня зі стріляниною сполохала Одесу, на місці багато силовиків: кадри того, що відбувається