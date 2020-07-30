В Одесі розшукують 30-річного чоловіка, який пішов на роботу та не повернувся
Про це інформує Фейсбук-спільнота «На виручку! Кращі Люди. Одеса», яке займається пошуком людей, передає Politeka.net.
"Пропав Осипенко Віталій. 30 років. Він вийшов з роботи по вулиці Онезьке, 29 близько 13.00 29 липня в магазин поруч з роботою, і до цих пір не дав про себе знати",- наголошується в публікації.
За словами знайомих, йому могло стати погано, так як у чоловіка проблеми з тиском.
Зарослий Кіркоров наплював на всіх і ніжно притулився до Пугачової: «Я буду тебе берегти»
Красуня-донька Боярського показала топ інтимних фото з чоловіком за 10 років шлюбу: "Приголомшливі"
Апетитна Демі Роуз вразила розмірами принад у тісному купальнику: «Лара Крофт»
Онкохворого сина Віктора Павлика перевели в хоспіс, крик душі матері: "Мені довелося стати ..."
В день, коли його востаннє бачили, зниклий був одягнений в бордову футболку та червоні шорти. Завжди носив окуляри.
«Якщо комусь що-небудь відомо про місцезнаходження Віталія, його знайомі просять повідомити за телефонами: 0674827700 - керівник громадської організації #КращіЛюдиОдеси, координатор пошуків Сергій або за номером 102», - йдеться в повідомленні.
До цього ми повідомляли, що в Одесі поліція розшукує 21-річну дівчину з Вінниці.
Останній раз Сніжана Куцолабська виходила на зв'язок з матір'ю ще в грудні минулого року, а після безслідно зникла.
За деякими відомостями, зникла дівчина може перебувати в Одесі.
Прикмети Сніжани: зріст 165-167 див., худорлявої статури, очі темно-зелені, волосся чорне, до плечей.
Нагадаємо, поліцейських на Одещині звинуватили у побитті воїна АТО
Як повідомляла Politeka, сотні любителів Росії наробили шуму в Одесі, СБУ прийняла заходи: деталі події
Також Politeka писала, на одеситів відкрили полювання в центрі міста, відео