Йому могло стати погано по дорозі додому

В Одесі розшукують 30-річного чоловіка, який пішов на роботу та не повернувся

Про це інформує Фейсбук-спільнота «На виручку! Кращі Люди. Одеса», яке займається пошуком людей, передає Politeka.net.

"Пропав Осипенко Віталій. 30 років. Він вийшов з роботи по вулиці Онезьке, 29 близько 13.00 29 липня в магазин поруч з роботою, і до цих пір не дав про себе знати",- наголошується в публікації.

За словами знайомих, йому могло стати погано, так як у чоловіка проблеми з тиском.

В день, коли його востаннє бачили, зниклий був одягнений в бордову футболку та червоні шорти. Завжди носив окуляри.

«Якщо комусь що-небудь відомо про місцезнаходження Віталія, його знайомі просять повідомити за телефонами: 0674827700 - керівник громадської організації #КращіЛюдиОдеси, координатор пошуків Сергій або за номером 102», - йдеться в повідомленні.

До цього ми повідомляли, що в Одесі поліція розшукує 21-річну дівчину з Вінниці.

Останній раз Сніжана Куцолабська виходила на зв'язок з матір'ю ще в грудні минулого року, а після безслідно зникла.

За деякими відомостями, зникла дівчина може перебувати в Одесі.

Прикмети Сніжани: зріст 165-167 див., худорлявої статури, очі темно-зелені, волосся чорне, до плечей.

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