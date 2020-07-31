На їх рахунку більше 10 квартир

В Одесі довгий час промишляло небезпечне угруповання, яке привласнювало чужі квартири, використовуючи підроблені документи

На днях їйого затримали поліцейські з участю спецпідрозділу «Корд». Про це повідомляють у прес-службі ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Силовики пов'язали і заковали в наручники шахраїв, які привласнювали житло живих і померлих одиноких громадян, квартири в іпотеці нежитлові приміщення, що належать місту. На їх рахунку понад 10 квартир, загальною вартістю 14 мільйонів гривень.

Крім того, зловмисники причетні до розбійного нападу і викрадення жителя Одеси.

Погрожуючи чоловікові пістолетом, вони відібрали у нього кілька сотень доларів і гривень, і утримували до тих пір, поки не змусили написати розписку про неіснуючий борг.

Поліцейські провели понад 60 обшуків в Одеській і Херсонській областях, в ході яких вилучили мобільні телефони, комп'ютери, банківські картки на ім'я третіх осіб, боргові розписки, копії паспортів і документів на житло, а також візитки нотаріусів.

Всього затримано сім учасників, їм оголошено підозру, і вони чекають обрання запобіжного заходу.

До цього ми повідомляли, все частіше іноземці стали зазіхати на майно мешканців Одеси.

Тільки за одну добу поліції вдалося розкрити два випадки пограбування, які сталися в різних частинах міста.

Так, на селищі Котовського злодії пограбували водія хлібовозки, а на Таїрова припаркований автомобіль.

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